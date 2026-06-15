الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي فجّر آلية من نوع M113 مفخخة ومسيّرة عن بُعد على طريق حاريص - تبنين بعدما كانت قد تقدّمت في وقت سابق باتجاه المنطقة

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