مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران ربما يمثل انفراجة

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: وزراء خارجية التكتل سيناقشون اليوم سبل المشاركة بشكل وثيق في المرحلة المقبلة

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: وزراء خارجية التكتل سيناقشون اليوم سبل المشاركة بشكل وثيق في المرحلة المقبلة

الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي فجّر آلية من نوع M113 مفخخة ومسيّرة عن بُعد على طريق حاريص - تبنين بعدما كانت قد تقدّمت في وقت سابق باتجاه المنطقة