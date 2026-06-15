مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: وزراء خارجية التكتل سيناقشون اليوم سبل المشاركة بشكل وثيق في المرحلة المقبلة

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وزارة الخارجية المصرية: مصر ترحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران وتعتبره تطورا بالغ الأهمية من شأنه استعادة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي