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بلدية القليعة: في ظلّ الأحداث الراهنة وما تفرضه من إجراءات احترازية مشددة يُمنع منعًا باتًا القيام بأي أعمال تصوير للأحداث من داخل البلدة ومن جميع الجهات سواء من قبل الأفراد أو الجهات الصحافية وذلك حفاظًا على السلامة العامة

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2026-06-15 | 03:33
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بلدية القليعة: في ظلّ الأحداث الراهنة وما تفرضه من إجراءات احترازية مشددة يُمنع منعًا باتًا القيام بأي أعمال تصوير للأحداث من داخل البلدة ومن جميع الجهات سواء من قبل الأفراد أو الجهات الصحافية وذلك حفاظًا على السلامة العامة
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بلدية القليعة: في ظلّ الأحداث الراهنة وما تفرضه من إجراءات احترازية مشددة يُمنع منعًا باتًا القيام بأي أعمال تصوير للأحداث من داخل البلدة ومن جميع الجهات سواء من قبل الأفراد أو الجهات الصحافية وذلك حفاظًا على السلامة العامة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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