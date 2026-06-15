عراقجي: واشنطن مسؤولة عن تنفيذ الاتفاق ويجب وقف الاعتداءات والهجمات التي يشنها النظام الصهيوني على لبنان

بلدية القليعة: في ظلّ الأحداث الراهنة وما تفرضه من إجراءات احترازية مشددة يُمنع منعًا باتًا القيام بأي أعمال تصوير للأحداث من داخل البلدة ومن جميع الجهات سواء من قبل الأفراد أو الجهات الصحافية وذلك حفاظًا على السلامة العامة

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