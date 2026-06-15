وكالة أنباء فارس تقول إن رسوم المرور في مضيق هرمز أُضيفت إلى الاتفاق مع واشنطن في اللحظات الأخيرة

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الخارجية العراقية ترحب بالتوصل إلى مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة وتؤكد استمرار البلاد في بذل الجهود الرامية إلى ترميم علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة التي تأثرت بتداعيات الأزمة الأخيرة