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الخارجية العراقية ترحب بالتوصل إلى مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة وتؤكد استمرار البلاد في بذل الجهود الرامية إلى ترميم علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة التي تأثرت بتداعيات الأزمة الأخيرة
آخر الأخبار
2026-06-15 | 05:41
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الخارجية العراقية ترحب بالتوصل إلى مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة وتؤكد استمرار البلاد في بذل الجهود الرامية إلى ترميم علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة التي تأثرت بتداعيات الأزمة الأخيرة
*
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