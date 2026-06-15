مسؤول بالحكومة الهندية: ناقلة الغاز الطبيعي المسال ديشا التابعة لشركة بترونيت تعبر مضيق هرمز

واس: وزير الخارجية السعودي تلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية إيران وأعرب خلاله عن ترحيب المملكة بتوصل إيران والولايات المتحدة لاتفاق بينهما لإنهاء العمليات العسكرية وبدء مفاوضات تفصيلية بهدف التوصل إلى اتفاق دائم

واس: وزير الخارجية السعودي تلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية إيران وأعرب خلاله عن ترحيب المملكة بتوصل إيران والولايات المتحدة لاتفاق بينهما لإنهاء العمليات العسكرية وبدء مفاوضات تفصيلية بهدف التوصل إلى اتفاق دائم

الخارجية العراقية ترحب بالتوصل إلى مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة وتؤكد استمرار البلاد في بذل الجهود الرامية إلى ترميم علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة التي تأثرت بتداعيات الأزمة الأخيرة