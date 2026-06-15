نائب الرئيس الأميركي فانس لشبكة "سي.إن.بي.سي": أعتقد أن هناك من يقبل بالاتفاق في إسرائيل

فانس لشبكة "سي.إن.بي.سي": نتوقع أن يمثل إيران في توقيع الاتفاق رئيس مجلس النواب ووزير الخارجية وآخرون

فانس لشبكة "سي.إن.بي.سي": نتوقع أن يمثل إيران في توقيع الاتفاق رئيس مجلس النواب ووزير الخارجية وآخرون

مريض بحاجة ماسة الى دم من فئة A+ في مستشفى Bellevue في المنصورية... للتبرع الرجاء الإتصال على الرقم التالي: 03663482