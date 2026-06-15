فانس لشبكة "سي.إن.بي.سي": نتوقع أن يمثل إيران في توقيع الاتفاق رئيس مجلس النواب ووزير الخارجية وآخرون

الخارجية الإيرانية: هدفنا أن يكون العبور من مضيق هرمز آمنا للسفن وستتم مراعاة سيادتنا ومكانتنا بشأن المضيق

الخارجية الإيرانية: هدفنا أن يكون العبور من مضيق هرمز آمنا للسفن وستتم مراعاة سيادتنا ومكانتنا بشأن المضيق

نائب الرئيس الأميركي فانس لشبكة "سي.إن.بي.سي": أعتقد أن هناك من يقبل بالاتفاق في إسرائيل