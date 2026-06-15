مذكرة للجيش الأميركي: حصار الموانئ الإيرانية لا يزال ساريًا في انتظار استكمال الاتفاق مع إيران المقرر في 19 حزيران وينبغي للسفن المتضررة من الحصار عدم السعي للعبور لحين إعطاء "توجيهات صريحة"

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