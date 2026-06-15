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مذكرة للجيش الأميركي: حصار الموانئ الإيرانية لا يزال ساريًا في انتظار استكمال الاتفاق مع إيران المقرر في 19 حزيران وينبغي للسفن المتضررة من الحصار عدم السعي للعبور لحين إعطاء "توجيهات صريحة"
آخر الأخبار
2026-06-15 | 10:25
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مذكرة للجيش الأميركي: حصار الموانئ الإيرانية لا يزال ساريًا في انتظار استكمال الاتفاق مع إيران المقرر في 19 حزيران وينبغي للسفن المتضررة من الحصار عدم السعي للعبور لحين إعطاء "توجيهات صريحة"
*
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