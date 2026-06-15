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مسؤول أميركي كبير لرويترز: الاتفاق ينص على النظر في خفض القوات العسكرية عند التوصل إلى اتفاق نهائي
آخر الأخبار
2026-06-15 | 11:53
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مسؤول أميركي كبير لرويترز: الاتفاق ينص على النظر في خفض القوات العسكرية عند التوصل إلى اتفاق نهائي
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