مسؤول أميركي كبير لرويترز: أميركا مستعدة للإفراج عن الأموال المجمدة وتخفيف العقوبات وقد تقوم ببعض المبادرات الصغيرة في البداية وهي تريد أن ترى إيران تتخذ خطوات قابلة للتحقق ولا رجعة فيها

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