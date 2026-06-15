ترامب: تم توقيع الاتفاق والمضيق يفتح كاملا يوم الجمعة

مسؤول أميركي كبير لرويترز: أميركا مستعدة للإفراج عن الأموال المجمدة وتخفيف العقوبات وقد تقوم ببعض المبادرات الصغيرة في البداية وهي تريد أن ترى إيران تتخذ خطوات قابلة للتحقق ولا رجعة فيها

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