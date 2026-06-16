ترامب: لدينا اتفاق عادل وجيد مع إيران لكن لا نستثمر أي أموال هناك

ترامب: العمل مع قطر بشأن وساطتها لحل الأزمة في المنطقة كان عاملا مهما وإيجابيا

ترامب: العمل مع قطر بشأن وساطتها لحل الأزمة في المنطقة كان عاملا مهما وإيجابيا

تقرير نقلا عن نائب وزير الخارجية الإيراني: القضايا النووية التي ستُناقَش في المرحلة المقبلة من المحادثات تشمل تخصيب اليورانيوم والمخزون النووي واحتياجات إيران النووية