ترامب: العمل مع قطر بشأن وساطتها لحل الأزمة في المنطقة كان عاملا مهما وإيجابيا

أمير دولة قطر: الشراكة التجارية مع أميركا ستصل إلى أكثر من تريليون دولار

أمير دولة قطر: الشراكة التجارية مع أميركا ستصل إلى أكثر من تريليون دولار

ترامب: لدينا اتفاق عادل وجيد مع إيران لكن لا نستثمر أي أموال هناك