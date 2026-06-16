الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية نفذت غارة بصاروخ موجه مستهدفة محيط "دار المعلمين" في النبطية الفوقا

مريض بحاجة ماسة لدم من فئة AB+ لإجراء عملية قلب مفتوح في مستشفى معونات جبيل... للتبرع الاتصال على الرقم 03/200451

مريض بحاجة ماسة لدم من فئة AB+ لإجراء عملية قلب مفتوح في مستشفى معونات جبيل... للتبرع الاتصال على الرقم 03/200451

العلاقات الإعلامية في حزب الله لرويترز: تلقّينا تأكيدات من إيران بأنها ستطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان في المرحلة المقبلة