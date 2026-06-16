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العلاقات الإعلامية في حزب الله لرويترز: تلقّينا تأكيدات من إيران بأنها ستطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان في المرحلة المقبلة

أخبار لبنان
2026-06-16 | 09:22
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العلاقات الإعلامية في حزب الله لرويترز: تلقّينا تأكيدات من إيران بأنها ستطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان في المرحلة المقبلة
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العلاقات الإعلامية في حزب الله لرويترز: تلقّينا تأكيدات من إيران بأنها ستطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان في المرحلة المقبلة

ذكرت العلاقات الإعلامية لحزب الله أنّ الحزب يعتقد أنّ طهران لن توقع اتفاقًا نوويًا مع واشنطن ما لم تسحب إسرائيل قواتها من جنوب لبنان.

 

ورأى الحزب في حديث لرويترز أنّ طهران ستضغط، في المرحلة التالية من محادثاتها مع واشنطن، لانسحاب إسرائيل.

 

وأشار إلى أنّ الانسحاب سيكون نتيجة للجولة المقبلة من المحادثات بين طهران وواشنطن، وليس شرطا مسبقا، والمقرر أن تبدأ بعد توقيع الطرفين رسميا على مذكرة التفاهم يوم الجمعة.

 

وقالت العلاقات الإعلامية لحزب الله إن الحزب تلقى تأكيدات إيرانية بأن أي خرق إسرائيلي لوقف إطلاق النار في لبنان سيؤثر على مفاوضاتها المقبلة مع الولايات المتحدة.

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