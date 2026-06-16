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تسنيم عن بزشكيان: توصلنا لخطوة مهمة لوقف الحرب وبدء مفاوضات لكن لم نصل بعد لاتفاق نهائيّ وجاهزون لأيّ سيناريو
آخر الأخبار
2026-06-16 | 11:54
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تسنيم عن بزشكيان: توصلنا لخطوة مهمة لوقف الحرب وبدء مفاوضات لكن لم نصل بعد لاتفاق نهائيّ وجاهزون لأيّ سيناريو
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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