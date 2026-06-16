مصادر وول ستريت جورنال: الإعفاءات لإيران تشمل خدمات تسهيل بيع النفط بما فيها المصرفية والنقل والتأمين ورفع العقوبات عن مبيعات النفط الإيرانيّ يدخل حيز التنفيذ فور توقيع الاتفاق

رويترز نقلا عن مسؤول أميركي كبير: بإمكان إيران بيع النفط والوقود فور توقيع الاتفاق هذا الأسبوع

رويترز نقلا عن مسؤول أميركي كبير: بإمكان إيران بيع النفط والوقود فور توقيع الاتفاق هذا الأسبوع

تسنيم عن بزشكيان: توصلنا لخطوة مهمة لوقف الحرب وبدء مفاوضات لكن لم نصل بعد لاتفاق نهائيّ وجاهزون لأيّ سيناريو