رويترز نقلا عن مسؤول أميركي: لا يمكن لإيران بيع النفط إلا إذا التزمت بكل البنود المتفق عليها ومنها عدم التدخل في حرية الملاحة بمضيق هرمز وعدم امتلاك أسلحة نووية

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