بلومبرغ عن نص مذكرة التفاهم: طهران وواشنطن وحلفاؤهما يعلنون إنهاء فوريا ونهائيا للحرب على كل الجبهات ويتعهدون بعدم شن أي عمل عدائي والامتناع عن التهديد كما تتعهد طهران وواشنطن بالتوصل إلى اتفاق خلال فترة أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد

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