بلومبرغ عن نص مذكرة التفاهم: الولايات المتحدة ترفع فور التوقيع على مذكرة التفاهم الحصار البحري على إيران وتتعهد بسحب قواتها في غضون 30 يوما من تاريخ الاتفاق النهائي

بلومبرغ عن نص مذكرة التفاهم: إيران تعمل على استئناف حركة السفن خلال 30 يوما مع مراعاة حاجتها لإزالة العوائق وواشنطن تتعهد بالتعاون مع شركائها الإقليميين بإعادة تأهيل إيران وتنميتها اقتصاديا

بلومبرغ عن نص مذكرة التفاهم: إيران تعمل على استئناف حركة السفن خلال 30 يوما مع مراعاة حاجتها لإزالة العوائق وواشنطن تتعهد بالتعاون مع شركائها الإقليميين بإعادة تأهيل إيران وتنميتها اقتصاديا

بلومبرغ عن نص مذكرة التفاهم: طهران وواشنطن وحلفاؤهما يعلنون إنهاء فوريا ونهائيا للحرب على كل الجبهات ويتعهدون بعدم شن أي عمل عدائي والامتناع عن التهديد كما تتعهد طهران وواشنطن بالتوصل إلى اتفاق خلال فترة أقصاها 60 يوما قابلة للتمديد