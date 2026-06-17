بلومبرغ عن نص مذكرة التفاهم: طهران وواشنطن تتفقان على بحث مصير المواد المخصبة والقضايا النووية في اتفاق نهائي وعلى الحفاظ على الوضع الراهن حتى التوصل إلى اتفاق نهائي

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بلومبرغ عن نص مذكرة التفاهم: إيران تحافظ على برنامجها النووي الحالي من دون فرض واشنطن عقوبات أو تعزيز قواتها وتتعهد واشنطن بإعفاء النفط الإيراني والخدمات المصرفية المرتبطة به من العقوبات كما تتعهد واشنطن بالإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة