بلومبرغ عن نص مذكرة التفاهم: واشنطن تلتزم بإنهاء العقوبات على إيران وفق جدول زمني يتفق عليه كجزء من الاتفاق وإيران تؤكد مجددا أنها لن تنتج أسلحة نووية أبدا

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بلومبرغ عن نص مذكرة التفاهم: طهران وواشنطن تتفقان على بحث مصير المواد المخصبة والقضايا النووية في اتفاق نهائي وعلى الحفاظ على الوضع الراهن حتى التوصل إلى اتفاق نهائي