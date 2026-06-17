الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران المسير الإسرائيلي أغار على بلدة المنصوري

وكالة الطاقة الدولية تتوقع انخفاض الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا في 2026 بسبب حرب إيران (مقارنة مع انخفاض قدره 420 ألفا قي تقرير سابق)

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