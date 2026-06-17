وكالة الطاقة الدولية توقعت انخفاض المعروض العالميّ من النفط

أكّدت وكالة الطاقة الدولية أنّ وتيرة السحب من المخزونات في ثلاثة أشهر من حرب إيران عند 3.8 مليون برميل يوميا وقد تسجل 4.6 مليون برميل يوميًا.



وقالت إنّ القيود التشغيلية والسياسية تبقي على استمرار مخاطر تراجع التوقعات في الشرق الأوسط بعد الاتفاق الأميركيّ الإيرانيّ.



وتوقّعت الوكالة نمو المعروض 8 ملايين ب/ي ونمو الطلب مليوني ب/ي مما يترك فائضا كبيرا يتجاوز 5 ملايين ب/ي.



كما توقّعت انخفاض المعروض العالميّ من النفط 3.9 مليون ب/ي في 2026 (من دون تغيير عن توقعات سابقة) وانخفاض الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا في 2026 بسبب حرب إيران (مقارنة مع انخفاض قدره 420 ألفا قي تقرير سابق).