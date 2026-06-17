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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات إنذار في زرعيت بالجليل الغربي عقب الاشتباه بتسلل مسيرة من لبنان

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2026-06-17 | 06:00
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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات إنذار في زرعيت بالجليل الغربي عقب الاشتباه بتسلل مسيرة من لبنان
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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات إنذار في زرعيت بالجليل الغربي عقب الاشتباه بتسلل مسيرة من لبنان

 
 
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