وزير الدفاع في منطقة أرض الصومال: لا وجود عسكريّ إسرائيليّ في المنطقة

أكّد وزير الدفاع في منطقة أرض الصومال محمد يوسف علي أنه لا وجود عسكريّ إسرائيليّ في المنطقة.



كما أكّد عدم وجود محادثات في شأن إقامة قاعدة إسرائيلية هناك.



وقال، متحدثا على هامش مؤتمر للأعمال في تل أبيب، إنّ إسرائيل تدرب قوات الجيش والشرطة في منطقة أرض الصومال.



ووصف التقارير التي تحدثت عن أن إسرائيل تجري مفاوضات لإنشاء قاعدة عسكرية في أرض الصومال بأنها "شائعات".