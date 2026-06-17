رئيس الحكومة نواف سلام في باريس حيث يجري محادثات على المستوى الحكومي تتناول مستقبل القوات الدولية العاملة في الحنوب وعددا من الملفات الأخرى

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