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ترامب: مذكرة التفاهم مع إيران ليست نهائية... وتحدثت مع الرئيس السوري بشأن مواجهة حزب الله
أخبار دولية
2026-06-17 | 07:26
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ترامب: مذكرة التفاهم مع إيران ليست نهائية... وتحدثت مع الرئيس السوري بشأن مواجهة حزب الله
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ترامب: مذكرة التفاهم مع إيران ليست نهائية... وتحدثت مع الرئيس السوري بشأن مواجهة حزب الله
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن مذكرة التفاهم مع إيران ليست نهائية، وإنه قد يستأنف حملة القصف إذا لم تعجبه.
وقال خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا: "إنها مذكرة تفاهم. وإذا لم تعجبني، فسنعود إلى إطلاق النار عليهم وإلقاء القنابل على رؤوسهم. إذا لم تعجبني، وإذا لم يحسنوا السلوك، فسنعود فورا إلى إلقاء القنابل في منتصف رؤوسهم بالضبط، حسنا؟".
وأشار ترامب إلى أن مذكرة التفاهم مع إيران لا تتضمن تخفيفا فوريا للعقوبات المفروضة على طهران، قائلا إنه سيتحدث عن هذه المسألة في وقت لاحق.
وكشف ترامب أنه تحدث مع الرئيس السوري أحمد الشرع بشأن مواجهة سوريا لحزب الله.
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