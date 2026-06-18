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إحصاءات غرفة التحكم: ١٣ جريحًا في ١١ حادث خلال الساعات الـ٢٤ الماضية

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2026-06-18 | 00:41
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إحصاءات غرفة التحكم: ١٣ جريحًا في ١١ حادث خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
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إحصاءات غرفة التحكم: ١٣ جريحًا في ١١ حادث خلال الساعات الـ٢٤ الماضية

 
 
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