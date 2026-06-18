"الحدث": رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يوقع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران

وزير الخارجية الإسرائيليّ: سأقطع الاتصالات مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبيّ

وزير الخارجية الإسرائيليّ: سأقطع الاتصالات مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبيّ

وزير الصحة اطلع على التجربة المصرية في التغطية الصحية الشاملة باحثًا عن تطوير التعاون في مجال الدواء