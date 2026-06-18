وزير الصحة اطلع على التجربة المصرية في التغطية الصحية الشاملة باحثًا عن تطوير التعاون في مجال الدواء

تابع وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين زيارته مصر للمشاركة في فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض الصحة الأفريقيّ Africa Health Excon 2026.

وكانت لقاءات ناصر الدين قد تمحورت في اليوم الثاني على الإطلاع على التجربة المصرية في تطبيق التغطية الصحية الشاملة.

واستعرض الجهود التي تبذلها وزارة الصحة العامة المصرية لتعزيز كفاءة الخدمات الصحية وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية.

وأكد أنّ ما حققته مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إصلاح القطاع الصحي وترسيخ التغطية الصحية الشاملة يمثل نموذجًا عربيًا رائدًا.

ونوّه بالعلاقات المصرية اللبنانية التي تشهد تعاونًا مستمرًا ومتميزًا في مختلف المجالات وسيما في القطاع الصحيّ.

وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون مع مصر والاستفادة من الخبرات المصرية المتقدمة في مجالات التأمين الصحيّ الشامل وإدارة المنظومات الصحية والتحوّل الرقميّ وبناء القدرات البشرية، إلى جانب السياحة العلاجية.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون خلال الفترة المقبلة، ودراسة عدد من المبادرات والمشروعات المشتركة في مجالات بناء القدرات البشرية، وتطوير نظم الرعاية الصحية، وتبادل الخبرات الفنية والتشغيلية، وتعزيز التحول الرقميّ الصحيّ، وتطوير نظم الجودة والاعتماد، إلى جانب تنمية التعاون في مجال السياحة العلاجية، بما يسهم في دعم مسارات الإصلاح الصحي وتعزيز جودة واستدامة الخدمات الصحية في البلدين الشقيقين.

كذلك زار وزير الصحة جناح الهيئة العامة للتأمين الصحيّ الشامل في معرض الصحة المقام على هامش المؤتمر، واطلع على ما حُقّق من خطوات متقدمة في مصر نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

من جهة ثانية، بحث الوزير اجتماعًا مع رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الدوائية والتنظيمية، وتبادل الخبرات في ضوء التجربة المصرية في تطوير المنظومة الدوائية بما يتماشى مع أحدث المعايير والممارسات الدولية.

وأعرب الوزير ركان ناصر الدين عن تقديره للتجربة المصرية المتقدمة في مجال التنظيم الدوائي، مؤكدًا حرص لبنان على تعزيز التعاون مع هيئة الدواء المصرية والاستفادة من خبراتها في تطوير المنظومة الرقابية الوطنية.

وأشار إلى توجه وزارة الصحة اللبنانية نحو تطوير إطار مؤسسيّ أكثر تكاملًا للدواء، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والشراكة مع الجانب المصريّ لدعم بناء القدرات وتطوير الأطر التنظيمية بما ينعكس على جودة الخدمات الصحية والدوائية في لبنان.