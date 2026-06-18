الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث في اتصال مع وزير الخارجية المصري الاتفاق بين واشنطن وطهران

الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد دعم دولة قطر للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار

الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد دعم دولة قطر للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار

سي إن إن عن مصدر إسرائيلي: نتنياهو يسعى للتأثير على الاتفاق مع إيران عبر إعلاميين يمينيين وأعضاء بالكونغرس