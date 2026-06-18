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الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد دعم دولة قطر للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار

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2026-06-18 | 07:46
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الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد دعم دولة قطر للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار
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الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد دعم دولة قطر للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار

 
 
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