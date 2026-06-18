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الخارجية القطرية: قطر ترحب بتوقيع واشنطن وطهران على مذكرة التفاهم ووقف العمليات العسكرية وضمان حرية الملاحة

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2026-06-18 | 07:51
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الخارجية القطرية: قطر ترحب بتوقيع واشنطن وطهران على مذكرة التفاهم ووقف العمليات العسكرية وضمان حرية الملاحة
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الخارجية القطرية: قطر ترحب بتوقيع واشنطن وطهران على مذكرة التفاهم ووقف العمليات العسكرية وضمان حرية الملاحة

 
 
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