بوتين: الاستقرار في الشرق الأوسط سيكون مفيدًا لأسواق الطاقة

الرئيس الإيراني: ما تحقق اليوم هو نتيجة الصمود الوطني والحكمة السياسية والدبلوماسية

الرئيس الإيراني: ما تحقق اليوم هو نتيجة الصمود الوطني والحكمة السياسية والدبلوماسية

رويترز: حساب على تيلغرام: عراقجي في مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الكويتي يؤكد على ضرورة الحوار مع دول الخليج لحل سوء التفاهم القائم