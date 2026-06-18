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o
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الرئيس الإيراني: ما تحقق اليوم هو نتيجة الصمود الوطني والحكمة السياسية والدبلوماسية
آخر الأخبار
2026-06-18 | 08:36
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الرئيس الإيراني: ما تحقق اليوم هو نتيجة الصمود الوطني والحكمة السياسية والدبلوماسية
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