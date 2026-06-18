الرئاسة الإيرانية: الرئيس بزشكيان بحث هاتفيا مع رئيس وزراء باكستان تطورات مذكرة التفاهم والمسارات القادمة

العماد هيكل بحث والسفير الصيني في تعزيز التعاون بين جيشَي البلدين

العماد هيكل بحث والسفير الصيني في تعزيز التعاون بين جيشَي البلدين

عراقجي في اتصال مع نظيره الفرنسي: نؤكد على مسؤولية واشنطن بموجب مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان