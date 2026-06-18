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o
البقاع
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o
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o
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o
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كسروان
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o
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24
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الرئاسة الإيرانية: الرئيس بزشكيان بحث هاتفيا مع رئيس وزراء باكستان تطورات مذكرة التفاهم والمسارات القادمة
آخر الأخبار
2026-06-18 | 10:17
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الرئاسة الإيرانية: الرئيس بزشكيان بحث هاتفيا مع رئيس وزراء باكستان تطورات مذكرة التفاهم والمسارات القادمة
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