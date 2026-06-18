العماد هيكل بحث والسفير الصيني في تعزيز التعاون بين جيشَي البلدين

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة، السفير الصيني في لبنان Chen Chuandong، وتمّ البحث في سبل تعزيز التعاون بين الجيشَين اللبناني والصيني.



كما استقبل قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني اللواء العبد إبراهيم الخليل مع وفد، وتم التداول في شؤون اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها، والتدابير الأمنية المتخذة المتعلقة بها.