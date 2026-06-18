ترامب لهيئة البث الإسرائيلية: من المرجح جدا أن أدعم نتنياهو في الانتخابات لكن أنتظر معرفة باقي المرشحين ولدي علاقة جيدة معه لكنه يحتاج إلى أن يكون أكثر عقلانية وأنا مستعد للقائه

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