مدينة باريس تمنح المدنيين والصحافيين الفلسطينيين المواطنة الفخرية

منحت مدينة باريس المواطنة الفخرية للمدنيين والصحافيين الفلسطينيين، وهي خطوة لطالما طالب بها جزء من الغالبية اليسارية في مجلس العاصمة الفرنسية.



وقال رئيس بلدية العاصمة الاشتراكي إيمانويل غريغوار أمام مجلس مدينة باريس، بحضور سفيرة فلسطين هالة أبو حصيرة، إن "المواطنة الفخرية ليست رمزا، بل هي التزام بالسلام. إننا نمد يدنا لشعب بأكمله".



وأضاف "الاعتراف بمعاناة الشعب الفلسطيني لا يمحو معاناة الشعب الإسرائيلي"، في حين ينتقده سياسيون من اليمين لموقفه "غير المتوازن" الذي يستبعد في رأيهم الضحايا الإسرائيليين للنزاع.