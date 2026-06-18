إعلام إيراني عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: وفقا لمذكرة التفاهم مع أميركا لن يتم فرض أي رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز لمدة 60 يوما

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