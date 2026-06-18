المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: إيران ستتكفل بتغطية الرسوم خلال تلك الفترة وسلطة مضيق هرمز قد كُلفت بإصدار التصاريح بأسرع وقت ممكن

المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: يجب على السفن المرور في الوقت والمسار المخصصين لدواع أمنية وسيتم زيادة حركة المرور في مضيق هرمز تدريجيا

المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: يجب على السفن المرور في الوقت والمسار المخصصين لدواع أمنية وسيتم زيادة حركة المرور في مضيق هرمز تدريجيا

إعلام إيراني عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: وفقا لمذكرة التفاهم مع أميركا لن يتم فرض أي رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز لمدة 60 يوما