مركز المعلومات البحرية المشترك: مستوى التهديد الأمني ​​البحري في مضيق هرمز انخفض إلى المستوى المتوسط ​​

جماعة تابعة لتنظيم القاعدة تعلن مسؤوليتها عن هجوم دام في النيجر

جماعة تابعة لتنظيم القاعدة تعلن مسؤوليتها عن هجوم دام في النيجر

إعلام إيراني: عراقجي يرحب برسالة الزعيم الأعلى ويؤكد أن وزارة الخارجية ستستخدم كامل طاقتها لحماية مصالح إيران كما يؤكد اتباع توجيهات الزعيم الأعلى للحفاظ على حقوق إيران وكرامتها واستقلالها