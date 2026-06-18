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o
متن
24
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"سي.إن.إن" عن المتحدثة باسم البيت الأبيض: فريقنا المفاوض يأمل التوصل للمزيد من الاتفاقيات بالمحادثات المقبلة والمقترحات تتضمن تفاهما بشأن مسألة السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم
آخر الأخبار
2026-06-18 | 16:46
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"سي.إن.إن" عن المتحدثة باسم البيت الأبيض: فريقنا المفاوض يأمل التوصل للمزيد من الاتفاقيات بالمحادثات المقبلة والمقترحات تتضمن تفاهما بشأن مسألة السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم
*
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