"سي.إن.إن" عن المتحدثة باسم البيت الأبيض: فريقنا المفاوض يأمل التوصل للمزيد من الاتفاقيات بالمحادثات المقبلة والمقترحات تتضمن تفاهما بشأن مسألة السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم

وول ستريت جورنال عن مصادر: مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيلتقي يوم الجمعة الوفد الإيراني في جنيف

وول ستريت جورنال عن مصادر: مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيلتقي يوم الجمعة الوفد الإيراني في جنيف

"سي.إن.إن" عن المتحدثة باسم البيت الأبيض: لا توجد اتفاقيات تتجاوز مذكرة التفاهم لكن مناقشات بشأن الخطوات التالية