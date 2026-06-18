وول ستريت جورنال عن مصادر: مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيلتقي يوم الجمعة الوفد الإيراني في جنيف

وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش يمشط الحدود في القطاع الشرقي من جنوب لبنان خشية وقوع عملية تسلل

وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش يمشط الحدود في القطاع الشرقي من جنوب لبنان خشية وقوع عملية تسلل

"سي.إن.إن" عن المتحدثة باسم البيت الأبيض: فريقنا المفاوض يأمل التوصل للمزيد من الاتفاقيات بالمحادثات المقبلة والمقترحات تتضمن تفاهما بشأن مسألة السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم