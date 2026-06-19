الجيش الإسرائيلي: هاجمنا قبل قليل بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقة البقاع وذلك ردًا على الانتهاكات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل حزب الله الذي يواصل التخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد قوات الجيش الإسرائيلي

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