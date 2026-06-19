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لفرصة ربح ذهب... سدّد فاتورة أوجيرو وألفا وتاتش مع OMT!
منوعات
2026-06-19 | 03:43
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لفرصة ربح ذهب... سدّد فاتورة أوجيرو وألفا وتاتش مع OMT!
أطلقت OMT حملة "الحكي ذهب مع OMT" لمشتركي الخطوط الثابتة أوجيرو، ألفا، وتاتش عند تسديد فواتيرهم عبر تطبيق OMT Pay أو عبر أيّ مركز OMT.
تتيح لكم هذه الحملة فرصة الدخول في سحب أسبوعي لربح ذهب بقيمة 5,000 دولار أميركي مع Idealz، وذلك لغاية 20 آب 2026.
الشروط والأحكام:
•
يجري السحب كلّ يوم جمعة ولمدّة 10 أسابيع تحت إشراف مديرية اليانصيب الوطني اللبناني.
•
كيف تدخل السحب؟
1.
عند التسديد، ستتلقّى رسالة نصيّة قصيرة تحتوي على رابط تُدخِل فيه رقم هاتفك للدخول في السحب.
2.
أَدخِل رمز التأكيد (VC) الذي سيصلك عبر رسالة نصيّة قصيرة في الخانة المخصّصة له.
3.
أَدخِل اسمك وشهرتك ثمّ اضغط على "Get Ticket" لإتمام العملية.
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